Trump wil getuigen in afzettingsproces

De Amerikaanse president Donald Trump wil toch dat er getuigen worden gehoord bij het afzettingsproces dat in de Senaat tegen hem loopt. Dat zei hij in het Zwitserse Davos. Eerder zei hij dat hij wil dat de zaak zo snel mogelijk wordt afgesloten. Het horen van getuigen zou volgens de president wel de nationale veiligheid in gevaar brengen. <

Australië ontruimt deel hoofdstad om bosbrand

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .