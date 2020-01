Politie Italië werkt aan 400 jaar oude zaak

De Italiaanse politie is in actie gekomen om een vierhonderd jaar oude zaak op te lossen met betrekking tot de dood van de hertog van Parma, de man die onder andere betrokken was bij de onafhankelijkheid van Nederland in 1581. Alessandro Farnese, hertog van Parma en Piacenza, overleed op 47-jarige leeftijd op 3 december 1592 in de toen Nederlandse stad Atrecht (Arras). Historici vermoeden dat z..

