Oud-guerrilla Tanja Nijmeijer stapt uit de Farc

Bogota

Dit melden Colombiaanse media die citeren uit een brief aan haar kameraden. Nijmeijer was een van de onderhandelaars in de gesprekken met de Colombiaanse regering die in 2016 tot een vredesakkoord leidden. Nu keert ze de politieke partij die de Farc is geworden, teleurgesteld de rug toe.

‘De partij is veranderd in iets wat ik niet kan verwerken en wellicht nooit zal kunnen begrijpen’, schrijft Nijmeijer in wat volgens het Colombiaanse blad Semana haar afscheidsbrief is. Nijmeijer was woensdag niet bereikbaar om het bericht te bevestigen.

