Veel ouders wonen na scheiding in de buurt

Na een scheiding blijven ouders meestal bij elkaar in de buurt wonen, in driekwart van de gevallen minder dan tien kilometer bij elkaar vandaan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder 29.000 gescheiden paren.

Den Haag

Van de stellen die in 2014 uit elkaar gingen, woonde driekwart in 2018 minder dan tien kilometer bij elkaar vandaan. Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, en ouders met een hoog inkomen blijven vaker bij elkaar in de buurt wonen. Na drie jaar gescheiden te zijn, wordt de gemiddelde woonafstand wel wat groter.

In het algemeen geldt: hoe meer kinderen, hoe minder ver men bij elkaar vandaan gaat wonen. Ook maakt het uit of het jongste kind in de basisschoolleeftijd is (4 tot 12 jaar). In dat geval blijven de ouders het dichtst bij elkaar in de buurt wonen. Uit eerder onderzoek van het CBS bleek dat ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd relatief vaak kiezen voor co-ouderschap.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .