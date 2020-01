102.000 namen klinken in Westerbork

Tot en met maandag worden in voormalig Kamp Westerbork hardop de namen van 102.000 weggevoerde Joden, Sinti en Roma voorgelezen. De aftrap van de herdenking begon woensdag om 17.00 uur. ‘De grote getallen krijgen zo diepgang.’

Tot en met maandag worden in voormalig Kamp Westerbork de namen van weggevoerde Joden, Sinti en Roma voorgelezen. (beeld )

Hooghalen

‘Anny Aa, één jaar. Bernard Jacques, 34 jaar.’ Het is Auschwitz-overlevende Ernst Verduin die woensdagmiddag in voormalig Kamp Westerbork om vijf uur begint met het voorlezen van de namen van 102.000 Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn gedeporteerd naar vernietigingskampen. Zo’n veertig aanwezigen lu..

Als Verduin acht minuten bezig is, staan Gerdien Verschoor, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, en kinderdirecteur Sophie Schuring klaar bij het tweede katheder. Zodra Verduin klaar is, neemt het duo over. Ze lezen beurtelings allemaal achternamen die beginnen met een A, met leeftijden variërend van een paar maanden tot bejaard. ‘Bijzonder&rsq..

