Zoekactie naar Tanja Groen levert niets op

De politie heeft woensdag een graf op een begraafplaats in Heugem geopend, na een nieuwe tip in de coldcasezaak van Tanja Groen. De zoekactie heeft geen resultaat opgeleverd.

Heugem

De achttienjarige eerstejaarsstudente verdween in 1993 toen ze na een studentenfeestje in Maastricht terugfietste naar haar kamer in het Limburgse dorp Gronsveld. De politie kreeg een tip dat Tanja Groen die avond mogelijk in een al gedolven graf is gelegd. 'De informatie leidde naar een graf op de begraafplaats van de Katholieke Kerk Heugem aan De Beente in Maastricht', al..

onjuiste tip

Het kerkhof in Heugem lag op de weg waarlangs de studente mogelijk terugkeerde vanuit Maastricht, legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie uit. De politie kreeg de tip enkele maanden geleden binnen, zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie bijstaat. 'Dat is onderzocht en dat werd uiteindelijk zo concreet dat ze nu zijn gaan graven.' Na een dag gra..

