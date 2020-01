Eis: tbs voor verdachte steekpartij Maastricht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Maastricht tbs met voorwaarden geëist tegen de 51-jarige verdachte van een steekpartij bij ggz-instituut Mondriaan in Maastricht. In het tumult rond deze steekpartij op 8 mei 2019 wist drievoudig moordverdachte Thijs H. uit Mondriaan weg te glippen. Door de steekpartij raakten vijf mensen gewond. De verdachte, Arnold S., weet..

