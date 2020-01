Bedankt voor de kerk

We bidden U heel vaak voor deze wereld, voor mensen zonder eten en zonder liefde, voor kinderen op de vlucht of in de knel.

Of we bidden voor onze zieken, om kracht

en steun en mogelijk ook genezing.

Of voor onszelf, voor wat ons bezighoudt

en voor ons dagelijks brood.

We vinden vaak redenen genoeg om te bidden om meer bevrijding, meer verlossing, meer vuur in onze kerken, meer liefde, geloof en hoop op Uw wereld die komt.

