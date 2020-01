Geen tabak meer over toonbank Kruidvat en Trekpleister

DEN HAAG (ANP) - Bij geen enkele winkel van Kruidvat en Trekpleister zijn nog tabaksproducten te koop. De winkelketen heeft de verkoop van sigaren, sigaretten en andere rookwaren de afgelopen twee jaar afgebouwd. Die afbouw is nu voltooid.

Kruidvat en Trekpleister hebben samen 1430 winkels. Moederbedrijf A.S. Watson stelt dat het de eerste grote speler in de Nederlandse detailhandel is die de tabaksverkoop volledig heeft gestaakt. Het bedrijf vindt een sigarettenschap niet passen bij winkels die zich juist bezighouden met een goede gezondheid.

Kruidvat heeft onder een panel van ruim 500 eigen klanten gepeild wat zij ervan vinden. Volgens het bedrijf vindt 82 procent het positief dat tabak op steeds minder plekken wordt verkocht.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) noemt het een goed voorbeeld en hoopt dat andere winkelketens, zoals supermarkten, het zullen volgen. Ook het Longfonds noemt het een goede zaak: "Wie volgt?"