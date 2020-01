Macron schiet uit zijn slof in Israël

Beelden van de botsing gingen het internet over. Macron was boos omdat Israëlische beveiligers van de Shin Bet, de binnenlandse veiligheidsdienst, hem volgden in de Kerk van Sint-Anna aan de beroemde Via Dolorosa. De kerk is namelijk Frans grondgebied, waar Israël geen zeggenschap heeft.

‘Ik ken de regels!’, riep de Franse president, ‘en die zullen niet veranderen bij mij!’

Franse woede

Macrons uitval gebeurt op precies dezelfde plek als waar zijn voorganger Jacques Chirac in oktober 1996 uit zijn slof schoot. De Israëlische veiligheidsmaatregelen van toen zouden een bewuste provocatie zijn geweest, een fysieke herinnering voor de Arabieren in Oost-Jeruzalem, dat Israël dat stadsdeel nog steeds als zijn gebied beschouwt. Mogelijk wi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .