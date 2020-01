Kort geding over misbruik Jehova´s achter gesloten deuren

Met meldingen van seksueel misbruik is weinig tot niets gedaan, de melders voelen zich alleen staan en niet erkend in hun leed. Dat zou blijken uit het onderzoeksrapport, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in opdracht van minister Dekker van Rechtsbescherming. De Jehova-gemeenschap betoogde dat dit rapport ´onherstelbare schade´ toebrengt aan de gemeenschap, die in ons land zo´n dertigduizend leden telt. Het rapport is volgens de gemeenschap ‘wetenschappelijk en feitelijk onjuist en lasterlijk’. Deze kwestie loopt al sinds juli 2017, toen signalen van grootschalig misbruik bij de Jehova´s Getuigen naar buiten kwamen. Er werd geen aangifte gedaan en daders kwamen er vanaf met een spijtbetuiging.