Vrouwen zijn nu ook welkom op onderzeeboten marine

De Koninklijke Marine is overstag: vrouwen zijn welkom als bemanningslid op haar vier onderzeeboten. Daarmee is het laatste mannenbastion bij Defensie geslecht.

De Koninklijke Marine begon met gemengd varen in 1982. Vrouwen zijn nu ook welkom bij de Onderzeedienst. (beeld Riekelt Pasterkamp)

Den Haag

De marine begon met gemengd varen in 1982. Vrouwen waren welkom bij de Onderzeedienst, maar niet in ‘varende functies’. Reden: er waren geen aparte slaapruimtes, wc’s en douches voor mannen en vrouwen aan boord van de krappe onderzeeboten.

Omdat NAVO-partners Australië en Canada al wel vrouwen lieten meevaren, besloot Defensie te onderzoeken of dat ook in Nederland mogelijk is. Het afgelopen jaar draaiden zes vrouwen mee op twee actieve Nederlandse onderzeeboten, met elk een bemanning van ongeveer 54 personen.

