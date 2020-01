De Tweede Kamer wil een hoorzitting over de druk die Boeing uitoefende op de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na de crash van het Turkish Airlines-vliegtuig bij Schiphol in 2009. Voormalig OVV-voorzitter Pieter van Vollenhoven bestrijdt dat de rol van Boeing in het rapport over de ramp zou zijn afgezwakt.

Onder meer Boeing zelf, de toenmalige OVV-voorzitter Pieter van Vollenhoven en hoogleraar Sidney Dekker, die aan het onderzoek meewerkte, moeten zo snel mogelijk worden opgetrommeld, vindt D66-Kamerlid Jan Paternotte. In elk geval VVD, CDA en GroenLinks scharen zich achter zijn oproep. Daarmee is er een Kamermeerderheid voor de hoorzitting.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .