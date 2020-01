Topman Braziliaans mijnbedrijf aangeklaagd

De vroegere topman van het Braziliaanse mijnbouwconcern Vale is aangeklaagd voor doodslag in verband met de dambreuk begin vorig jaar bij de plaats Brumadinho. Daardoor kwamen ongeveer 250 mensen om het leven. Het gaat om de vroegere CEO van het bedrijf, Fabio Schvartsman. In totaal zijn zestien mensen aangeklaagd voor doodslag en milieumisdrijven. Ook het concern is aangeklaagd. <

