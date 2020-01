Duitser voor tonnen opgelicht door 'politie'

Criminelen die zich voordeden als politiemensen hebben een gepensioneerde man in Duitsland zo ver gekregen dat deze voor tonnen aan juwelen en contant geld voor zijn deur legde. De man was in de veronderstelling dat de politie dit dan zou ophalen om veilig op te bergen. Hij ontdekte pas na enkele weken dat hij bedrogen was en stapte maandag naar de politie om aangifte te doen. <

