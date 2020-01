Moordverdachte opgepakt na schietpartij in Rosmalen

Na een urenlang beleg heeft de politie dinsdag Joey D. opgepakt. Hij verschanste zich in zijn huis in Rosmalen. D. moet nog een celstraf van 15,5 jaar uitzitten.

Rosmalen

De politie verklaart dat er tijdens het beleg over en weer is geschoten. Ook zouden agenten een automatisch wapen hebben gezien. D. ontkent via zijn advocaat dat hij schoten heeft gelost.

Na de arrestatie is de politie urenlang bezig geweest met onderzoek in en rond het huis van D. Tijdens het onderzoek was de omgeving afgezet met linten.

Kort voor de arrestatie, waaraan lange onderhandelingen vooraf gingen, klonken er luide ‘klappen’. Wat die voorstelden, is niet bekend. D. heeft zichzelf ernstig verwond en is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

