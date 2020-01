‘Kinderen Ruinerwold waren figuurlijk opgesloten’

Tijdens de eerste pro-formazitting in het proces-Ruinerwold dinsdag in Assen drong zich de kern van de zaak indringend op: wat is zelfverkozen onder het juk van een strikt religieuze opvoeding, waarin contact met de wereld ‘onrein’ is?

Een heksenjacht – een ander woord heeft Josef B. er niet voor. ‘Ik heb niemand van zijn vrijheid beroofd. Mensen moeten de vrijheid hebben in God te geloven. Daar heeft Nederland toch tachtig jaar voor gevochten?’

In tegenstelling tot vader Gerrit Jan van D. is de 58-jarige Oostenrijkse timmerman wel aanwezig in de rechtbank in Assen tijdens de eerste zittingsdag in het proces over het gezin dat jarenlang afgezonderd leefde in een boerderij in het Drentse Ruinerwold.

