Onderwijspact: ‘Definitief schooladvies pas in derde jaar van middelbare school’

In plaats van in groep acht op de basisschool moeten kinderen pas in het derde jaar van het middelbaar onderwijs een definitief schooladvies krijgen. Dat stellen verschillende onderwijsorganisaties dinsdag in een onderwijspact, schrijft De Telegraaf.

In het huidige systeem krijgen kinderen in het laatste jaar van het basisonderwijs een advies voor vmbo, havo of vwo. Volgens het nieuw opgestelde onderwijspact, dat vandaag wordt gepresenteerd en gaat over de toekomst van het onderwijs, moet dit moment echter uitgesteld worden tot het derde jaar van de middelbare school.



‘Het huidige keuzemoment is veel te vroeg’, zegt..

brede onderbouw

Het onderwijspact is opgesteld na gesprekken met werkgeversorganisaties, onderwijs- en studentenbonden. De coalitie van onderwijsorganisaties wil dat het huidige onderwijssysteem flink op de schop gaat om het plan te realiseren. De organisaties pleiten voor een brede onderbouw in het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen van alle niveaus tot het vijftiende levens..

