Moeders Srebrenica stappen naar EHRM

Amsterdam

Nabestaanden van de genocide in Srebrenica in de zomer van 1995 stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Ze dienen een aanklacht in, omdat ze het er niet mee eens zijn dat de hoogste rechter de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor de dood van een groep van 350 mannen heeft vastgesteld op 10 procent. Eerder had het gerechtshof die kansberekening vastgesteld op 30 procent. Door deze berekening krijgen de zogeheten Moeders van Srebrenica ook slechts dat percentage van de toekomstige schadevergoeding. <