Nachtgebed

Charlotte Bouwman protesteert tijdens Blue Monday in de hal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tegen de wachtlijsten in de GGZ. (beeld anp / Sem van der Wal )

voor wie 's morgens opstaat en niet weet

waarom, en zich 's avonds te slapen legt

om liefst nooit meer wakker te worden;

voor wie roept om hulp,

maar alleen zijn eigen echo hoort;

voor wie zoals Job graag het leven aan U

terug zou willen geven,

hoewel het de tijd nog niet is;

voor al die mensen bidden wij:

Heer, ontferm U!





En alsof het nog niet erg genoeg is, die kilte binnenin, kun je je daarbuiten ook nog

in de kou gezet voelen, door haperende hulpverlening, en politieke prioriteiten die elders liggen. Acht jaar suïcidaal, 804 dagen op de wachtlijst – dat is, vertelde Charlotte Bouwman bij de Tweede Kamer, haar verhaal. U kende dat verhaal al,

zoals U haar – en ons – ook kent,

dieper dan wij onszelf oo..

