Charlotte Bouwman streek maandag neer op de stoep van het ministerie van Volksgezondheid. Op een bord schreef de 26-jarige activiste: ‘Ik ben al acht jaar suïcidaal en sta al 804 dagen op een wachtlijst voor de juiste hulp.’ Ze was niet van plan te vertrekken voordat ze toezeggingen op zak had van staatssecretaris Paul Blokhuis over de aanpak van wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Bouwman vraagt aandacht voor het manifest ‘Lijm de Zorg’, dat ook wordt gesteund door bekende psychiaters en door twee politieke partijen (GroenLinks en VVD).