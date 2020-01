Een groep boze ouders dient een collectieve klacht in bij de Inspectie van het Onderwijs. Boze Ouders vindt dat de inspectie beter moet controleren op het naleven van het recht op het passend onderwijs en de plicht van school om dit te bieden. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Een groep boze ouders heeft maandag een collectieve klacht ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs in Utrecht. Boze Ouders vindt dat de inspectie beter moet controleren op het naleven van het recht op passend onderwijs en de plicht van school om dit te bieden. De ouders reden maandag met een gele bus de Randstad door om lotgenoten op te halen: ouders van wie het kind is vastgelopen in het onderwijs. <