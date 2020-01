Registratie negeren van rood kruis bevalt

Amersfoort

Het OM is tevreden over de resultaten van een proef op de A28 bij Amersfoort met een camera die het negeren van een rood kruis vastlegt. Dit laat het OM weten naar aanleiding van de samen met Rijkswaterstaat uitgevoerde proef. In totaal werden in de proefperiode tussen 27 mei en 25 juni vorig jaar 75 overtredingen verwerkt. Dat gebeurde met een camera die het rode kruis en het kenteken van de overtreder in één foto vastlegt, zodat de overtreder kan worden bekeurd. <