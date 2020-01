Drentse Rembrandt

De blauwe treintjes in het Vechtdal dragen streekgebonden namen. Naar Emmen ga je in de Relus ter Beek, de Ilse de Lange, de Krishnamurti, de Thorbecke, de Jeroen Krabbé of de Mien Ruys. Deze keer heb ik de Baron Willem Jan van Dedem en die passeert bij Mariënberg de Harry Muskee, de zanger van Cuby and the Blizzards uit Grolloo. Dan weet je dus dat je in een regio bent, rijk aan cultuur. En dan is er, als je Hardenberg, Gramsbergen, Coevorden, Dalen en Nieuw-Amsterdam voorbij bent, ook nog de Rembrandt van Emmen.