Oogfonds voert campagne tegen bijziendheid

Bijziendheid ontstaat door veel binnen zitten en door veel ‘dichtbijwerk’ te doen, zoals kijken naar een beeldscherm of lezen in een boek, mits je er de erfelijke aanleg voor hebt. (beeld istock / Mustafa Gull)

Utrecht

Bijziendheid of myopie (de medische benaming) is de afgelopen veertig jaar wereldwijd sterk toegenomen, ook in Nederland. Van de zestigjarige Nederlanders heeft één op de vier een bril met minglazen, bij veertigjarigen is dat één op de drie en bij twintigjarigen één op de twee. ‘Er zijn in Nederland nu al meer minbrillen dan leesbrillen in omloop’, zegt Petra de Wal van het Oogfonds.

Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat bijziendheid ontstaat door veel binnen zitten en door veel ‘dichtbijwerk’ te doen, zoals kijken naar een beeldscherm of lezen in een boek, mits je er de erfelijke aanleg voor hebt (zie kader).

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .