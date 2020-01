‘We leven langer, dus neem je tijd’

Jongeren denken dat ze zichzelf enorm hoge eisen moeten stellen. Jan Bransen, hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit, geeft dinsdagavond in Drachten een lezing met de titel ‘Omlaag die lat’.

Nijmegen

U raadt jongeren aan níet alles uit het leven te halen?

‘In elk geval niet nú. We worden ontzettend oud tegenwoordig, dat geeft tijd. Maar die ruimte voelen jongeren niet. Ze denken dat ze zo vroeg mogelijk zo hoog mogelijk opgeleid moeten zijn. Terwijl iedereen die zijn diploma’s op zak heeft, weet dat leren levenslang doorgaat. Als je dat idee serieus neemt, is er geen enkele noodzaak haast te maken. Het idee van “alles uit het leven halen” is ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .