Meer leegstand in de winkelstraat

De leegstand in de Nederlandse winkelstraten is vorig jaar flink toegenomen, na vier jaar van afname.

Woerden

Volgens onderzoeksbureau Locatus sloten 2767 winkels de deuren. Dat komt neer op ongeveer 3 procent van het totale winkelbestand en het is tevens het hoogste aantal in zeker vijftien jaar.

Begin 2019 stond nog 6,7 procent van het totale aantal vierkante meters winkelvloer leeg en dat is opgelopen naar 7,7 procent. Deels komt dit door de sluiting van warenhuisketen Hudson’s Bay. Dat zorgde voor 0,2 procent extra leegstand. Vooral in de centra van grote steden was vorig jaar sprake van een toename van de leegstand. In de voorgaande jaren ging het daar juist relatief goed.

De toegenomen leegstand is volgens het onderzoeksbureau maar voor een deel het gevolg van faillissementen. Verreweg de meeste sluitingen kwamen door zelfstandigen die ervoor kozen om niet meer door te gaan met hun winkel. Uit de gegevens blijkt verder dat de ombouw van oude winkelpanden tot bijvoorbeeld woningen of kantoren stagneert. Locatus vreest dat het aantal ombouwoperaties zonder actief beleid niet zal aantrekken. <

wijkwinkelcentra doen het goed

In de afgelopen vijftien jaar zijn winkelcentra in wijken flink veranderd. Door digitale diensten daalde het aantal vestigingen van bijvoorbeeld reis- en uitzendbureaus en zijn videotheken vrijwel verdwenen. Wel kwamen er meer kappers, schoonheidssalons en bezorg- en afhaalpunten. De omvang van de gemiddelde supermarkt in zo'n winkelcentrum nam ook toe. Acht op de tien centra zijn succesvol getransformeerd, stelt vastgoedadviseur Colliers in een inventarisatie. Sinds 2004 is het aantal wijkwinkelcentra met ongeveer 6,6 procent toegenomen. Waren er in die tijd nog 593 van dit soort winkelgebieden, inmiddels staat de teller op 632: 522 kleine en 110 grote. Wijkwinkelcentra die voor een groot deel bestaan uit winkels met dagelijkse (vers)producten blijken het meest succesvol. Voor 306 centra liggen er kansen om snel te verbeteren. Er zijn 84 risicocentra die minder goed lopen en 34 probleemcentra met langdurige leegstand.