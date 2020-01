'Een mooi landschap is niet hetzelfde als natuur'

Hendrik van der Weijden maakt zich zorgen over de toekomst van de natuur in Nederland. ‘Weidevogels en zeldzame planten zie je steeds minder.’ Hij hield jarenlang de ontwikkeling van de natuur bij. Om de natuur te redden, moet volgens hem het slootpeil omhoog.

Gouda

‘Zie je die mooie brede sloten? Daarin groeit krabbenscheer, een zeldzaamheid in Nederland. Omdat deze boer het slootwaterpeil niet verlaagt, kan deze plant hier groeien.’ Hendrik van der Weijden heeft de uren die hij jarenlang doorbracht in de polders van het Groene Hart niet geteld, maar het zijn er veel, heel veel. In 1964 kwam hij in dienst bij Staatsbosbeheer. Zijn taak: onderz..

