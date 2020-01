Het gepeupel van de Landwacht

Foute Nederlanders die ongeschikt waren voor de Waffen-SS, grepen hun kans bij de Landwacht. Ze waren zeer geschikt als informant van de Sicherheitsdienst. D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 34: de Landwacht.

Landwachters nemen op 9 juni 1944 blikgroenten in beslag in Amsterdam. (beeld niod)

De Wormshoef is een hotel-restaurant aan de Dorpsstraat in Lunteren. Het gebouw was oorspronkelijk een villa, gebouwd in 1908 door de notabelenfamilie Thomas. Na de slag bij Arnhem, in september 1944, was de villa even in gebruik als opvangplek voor de vele evacués die Arnhem en omgeving moesten verlaten. In november 1944 werden zij op straat gezet door de SD, de Sicherheitsdienst, die er zijn ..

Dat was niet alleen aan de SD te wijten, maar ook aan een compagnie van de Landwacht die eind augustus in Lunteren was neergestreken. De Landwacht was een hulppolitie, berucht om haar wreedheid. ‘Bij aankomst in de Wormshoef’, zei een verzetsman na de oorlog, ‘werd ik, door Landwachters gebonden, boven van de auto afgeworpen. Zij pakten mij daartoe aan mijn haren en mijn benen. Bij deze val bez..

