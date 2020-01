Kortste mobiele man ter wereld overleden

De kortste man die op eigen kracht kon lopen, is op 27-jarige leeftijd overleden. Khagendra Thapa Magar stierf in het ziekenhuis in Nepal aan de gevolgen van een zware longontsteking, meldt zijn stichting. Hij was op zijn achttiende verjaardag 67,08 centimeter lang. <

Geen gratis condooms meer in Utah

De Republikeinse gouverneur van Utah, Gary Herbert, heeft de distributie van gratis condooms in zijn staat een halt toegeroepen. Herbert vindt de verpakkingen van de condooms te aanstootgevend, meldt BBC News. Op de verpakkingen staan gewaagde, grappig bedoelde slogans. De condooms zouden worden verspreid door de staat zelf, gefinancierd door de eigen belastingbetalers. <

