Twee ton opgehaald voor beieren Big Ben bij brexit

Britten hebben in een dag tijd ruim 220.000 pond (258.000 euro) opgehaald om de beroemde Big Ben te laten luiden op het moment van de brexit. De gulle gevers staat vermoedelijk een teleurstelling te wachten, omdat het parlement al heeft laten weten dat het geld in principe niet gebruikt kan worden. Brexitaanhangers willen graag dat de grote klok van het parlementsgebouw te horen is als hun land..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .