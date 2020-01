Thuiswerksysteem Kamer ligt ook plat

Den Haag

Kamerleden en medewerkers van de Tweede Kamer kunnen voorlopig niet vanuit huis werken. Vanwege zorgen over de veiligheid van het thuiswerksysteem van Citrix, heeft de Kamer vrijdag het systeem uitgeschakeld. Hoelang dat zal duren, is nog niet te zeggen, aldus een woordvoerster. Het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft geadviseerd de software van Citrix uit te schakelen. Door een kwetsbaarheid in het netwerk kunnen hackers de systemen van Citrix overnemen. Ze kunnen systemen aanvallen en toegang krijgen tot bestanden die normaal gesproken beveiligd zijn.

