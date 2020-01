Van Laarhoven voorlopig niet vrij voor onderzoek

Voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven wordt niet vrijgelaten voor een medisch onderzoek. Tot de rechtbank volgende week uitspraak heeft gedaan in een kort geding dat zijn advocaten hierover hadden aangespannen, blijft hij in de gevangenis in Vught.

Den Haag

Volgens zijn advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops heeft Van Laarhoven dringend ‘accurate’ medische hulp nodig. Daarom moet zijn gevangenisstraf worden opgeschort, zodat hij kan worden behandeld in het AMC, onder meer voor hartaandoeningen.

Dit eisten zij vrijdag tijdens het kort geding voor de rechtbank in Den Haag. Van Laarhoven heeft ‘zeventien versch..

Volgens landsadvocaat Cecile Bitter is de medische hulp waar Van Laarhoven momenteel toegang toe heeft voldoende. Hij is vrijdagochtend onderzocht door een arts. Vanuit de gevangenis in Vught kan Van Laarhoven specialisten raadplegen, en bovendien heeft hij binnen twee weken een afspraak met een cardioloog. Volgens zijn advocaten is dat niet snel genoeg.

Minister Sander ..

