KLM: geen vluchten boven Iran en Irak

Luchtvaartmaatschappij KLM voerde geen vluchten meer uit in het luchtruim van Iran en Irak, nadat een toestel van Ukraine International Airlines (UIA) uit de lucht was geschoten. Dat heeft KLM laten weten aan het ANP in een reactie op Kamervragen van D66 en CDA. De partijen willen weten van minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen waarom KLM na de aanval in de regio bleef vliegen. KLM..

