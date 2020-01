Juiste diagnose met kunstmatige intelligentie

De algoritmes voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning worden beter. Daarmee komt toepassing ervan in het ziekenhuis in zicht. Google heeft een AI-systeem ontwikkeld dat helpt bij het stellen van de diagnose borstkanker. Nijmeegse onderzoekers richten zich op prostaatkanker.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben een systeem ontwikkeld dat de agressiviteit van prostaatkanker beter kan inschatten dan de meeste pathologen. Ze deden dat samen met collega’s van het Karolinska Institute in Zweden, maakten ze vorige week bekend in het vakblad The Lancet Oncology. Onderzoeker Geert Litjens die bij de studie betrokken was, gaf tekst en u..

Voor het stellen van de diagnose prostaatkanker is microscopische analyse van stukjes weefsel belangrijk. Wanneer de uroloog een aantal weefselstukjes (biopten) uit de prostaat heeft weggehaald, stuurt hij ze voor nader onderzoek naar een patholoog. De patholoog kan tumorcellen van gezonde cellen onderscheiden, legt Litjens uit. ‘Juist bij prostaatkanker is het heel belangrijk om in te sc..

