Auschwitz herdenken met 104.000 lichtgevende stenen

Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om stil te staan bij de Nederlandse Holocaustslachtoffers heeft kunstenaar Daan Roosegaarde in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei het lichtmonument Levenslicht ontworpen. Het monument met een diameter van 20 meter bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen – gelijk aan het aantal Joodse slachtoffers uit Nederland - is donderdagavond gepresenteerd in de Stieltjesstraat / Eva Cohen-Hartogkade aan de Maas in Rotterdam in aanwezigheid van Rotterdamse nabestaanden, burgemeester Aboutaleb, staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid en voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. <

