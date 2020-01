Buszy is de nieuwe naam van de stint

Zoetermeer

Het vervoermiddel is op een aantal punten aangepast en wordt op dit moment gekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In augustus 2019 werd het nieuwe ontwerp nog afgekeurd door de RDW. Het aangepaste ontwerp heeft onder meer twee knijpremmen (in plaats van een), gordels voor de kinderen en een ‘rolkooi’, een beugel over de bak heen. Ook zijn de wielen en verlichting aangepast.

