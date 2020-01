Bob Marleyfestivalin twaalf bioscopen

Amsterdam

Het is op 6 februari 75 jaar geleden dat Bob Marley is geboren. Caribbean Creativity en het Amsterdamse poppodium Melkweg organiseren daarom van 1 tot en met 20 februari een filmfestival rondom de reggaezanger. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Alkmaar zijn bijna dagelijks films te zien die met hem te maken hebben. Op zijn geboortedag is er een concert in de Melkweg van de Rootsriders, met onder anderen Shirma Rouse, die zijn nummers spelen. Robert (Bob) Nesta Marley, op 11 mei 1981 aan de gevolgen van kanker overleden, is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de reggae. <