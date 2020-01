Geuzenpenning voor Saudische organisatie

Vlaardingen

Een organisatie die opkomt voor mensenrechten in Saudi-Arabië krijgt dit jaar de Geuzenpenning. De Saudi Civil and Political Rights Association, afgekort ACPRA, streeft naar hervormingen in het land. Zo wil de organisatie dat Saudi-Arabië een gekozen parlement krijgt, dat rechters onafhankelijker worden en dat het land meer doet om de rechten van minderheden te beschermen. Oprichters en andere leden zitten al jaren in de gevangenis. De Geuzenpenning wordt elk jaar op 13 maart uitgereikt in Vlaardingen. <