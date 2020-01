ISIS-kinderen NSB-kroost van nu

Weesp

Oud-politietopman Kees Sietsma (74) maakt zich ernstige zorgen over hun situatie. Hij doet met klem een beroep op de Nederlandse regering om snel in te grijpen. ‘Ik zeg: bevrijd Nederlandse ISIS-kinderen uit die kampen en neem hun moeders mee naar Nederland, als dat in het belang is van de kinderen. De moeders moeten worden berecht’.

Als officier en topman bij de politie gaf Kees Sietsma leiding aan grote internationale moordzaken. Hij leidde politieonderzoeken bij de ontvoering van zakenman Gerrit-Jan Heijn, en Freddy Heineken. Ook speelde hij een prominente rol in de staatscommissie voor feitenonderzoek naar de moord op politicus Pim Fortuyn in 2002 . ‘Mijn hele leven stond in het teken van recht ..

