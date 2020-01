Jumbo gooit haantjes-eieren weg

Veghel

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier stelt dat hiermee leed wordt voorkomen, maar is niet tevreden.

Elk jaar worden veertig miljoen haantjes gedood direct nadat ze uit het ei zijn gekomen, aldus Jumbo. Ze worden niet gebruikt om voor consumptievlees of nieuwe eieren te zorgen.

Met nieuwe technieken is het mogelijk om in het ei te kijken of er een hennetje of een haantje in zit. Daardoor kan het broedproces van eieren met haantjes erin worden afgebroken.

