Shell: onverwacht veel animo voor CO2-compensatie

Den Haag

CO 2 -neutraal rijden noemt Shell het. Sinds april vorig jaar kunnen klanten een cent per liter extra betalen, waarmee Shell bomen plant om de uitstoot te compenseren. Bijna een jaar later is het oliebedrijf tevreden over de resultaten. ‘Gemiddeld compenseert ongeveer één op de zes klanten hun CO 2 -uitstoot’, zegt woordvoerder Tim Kezer van Shell. ‘..

Een op de zes is een hoge score, vindt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Want dat is veel hoger dan bij vliegen, waar reizigers hun CO 2 -uitstoot ook kunnen compenseren. Al vraagt Van Wee zich wel af hoeveel klanten er ‘vrijwillig voor kiezen’, omdat compensatie bij de duurdere V-Power-brandstoffen standaard is. De woordvoerder van Shell wil dat niet zeggen.

