Meer dan 9 miljoen mensen in Nederland hebben betaald werk

Den Haag

Na het eerste kwartaal van 2014 is het aantal werkenden onafgebroken gestegen. Tijdens het tweede en derde kwartaal van 2019 nam de werkloosheid iets toe, doordat meer mensen wilden werken. Wanneer die mensen niet direct een baan vinden, worden ze meegeteld in de cijfers van werkloosheid. Eind 2019 kwamen meer mensen meteen aan het werk.

In de laatste maanden van 2019 daalde het aantal mensen dat wel wilde werken, maar geen betaalde baan had, tot 302.000 in december. Eind vorig jaar registreerde uitkeringsinstantie UWV 223.000 mensen met een WW-uitkering. Bijna 46 procent van alle werkloosheidsuitkeringen was vijftig plus. Eind vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen onder die leeftijdsgroep met ruim twintig procent, ten..

