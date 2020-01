Liefde voor het vak

Het beeld van het onderwijs in ons land is bepaald niet rooskleurig. Keihard werken, een tekort aan collega’s, volle klassen, een laag salaris en de kans op een burn-out. Is het nog wel leuk om les te geven? Zes leerkrachten vertellen, tussen de artikelen in deze bijlage door, over de positieve kanten van hun beroep. ‘In het onderwijs werken mensen met liefde voor hun vak.’





