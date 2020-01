Strengere controles op fokken mopshonden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger controleren of fokkers van kortsnuitige honden zich aan de regels houden. Aanleiding zijn onder meer meldingen van onder andere dierenorganisatie Dier&Recht. Het fokken van honden als de Franse bulldog en de mopshond is sinds maart 2019 gebonden aan strenge voorwaarden. Fokkers moeten zich bijvoorbeeld zo veel mogelijk inspannen om ademhalingsproblemen door een te platte snuit te voorkomen. <

beeld anp

Geen explosief in pakket voor Joods restaurant

Het verdachte pakketje dat woensdagochtend voor een Joods restaurant in Amsterdam werd gevonden, bevat geen explosief. Dat meldde de politie op Twitter. Omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd en de Amstelveenseweg is uren afgesloten geweest vanwege het pakketje. <

Europese miljoenen voor 'neutrale' economie

Nederland kan aanspraak maken op 220 miljoen euro uit een fonds dat de Europese Commissie wil instellen om bij te dragen aan de overgang naar een klimaatneutrale economie. Dat blijkt uit een overzicht dat het ANP heeft ingezien. De lidstaten moeten zich er nog over buigen. <

Onderzoek naar bedreigingen cipiers

De politie is een onderzoek begonnen naar ernstige bedreigingen van meerdere medewerkers van de gevangenis in Zaanstad. Er zijn ook veiligheidsmaatregelen genomen, maar daar doet de politie verder geen mededelingen over. In de gevangenis van Zaanstad is plek voor ruim duizend gedetineerden. <

Vakbonden akkoord met cao ziekenhuizen

De nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel is definitief vastgesteld. De leden van zorgbond NU’91 en beroepsorganisatie FBZ hebben met het in december bereikte cao-akkoord ingestemd, liet de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) woensdag weten. Eerder stemde de achterban van FNV en CNV al in met het akkoord. Ziekenhuispersoneel krijgt onder meer een structurele loonsverhoging van 8 procent in de cao-periode van 27 maanden. <

beeld anp

Hoofdredacteur Jan Bonjer weg bij FD

Jan Bonjer vertrekt als hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad (FD) en vertrekt uit de journalistiek. Dat maakte de krant woensdag bekend. Bonjer wordt voorgedragen als dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Hij had acht jaar lang de leiding over het FD. Bonjer werkte eerder bij het Dagblad van het Noorden en het Algemeen Dagblad (AD). Het FD gaat op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. <

Politie maakt identiteit verdachte Urk bekend

De politie heeft woensdag de identiteit bekendgemaakt van een tweede verdachte van betrokkenheid bij de explosie in een woning van een gezin in Urk. Politie en justitie hadden hem dinsdag opgeroepen zich te melden voor woensdag 09.00 uur. Dat heeft hij niet gedaan. De politie heeft daarom een foto en de naam van de 23-jarige verdachte vrijgegeven. <

Politie: vooral jongeren betrokken bij misdrijven

Aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven is een einde gekomen. Vorig jaar werden ruim 800.000 misdrijven geregistreerd, een stijging met 4 procent in vergelijking met 2018. Vooral jongeren plegen steeds vaker misdrijven, constateert de politie bij de presentatie van de jaarcijfers. <

Brexitfeest bij Brits parlement mag doorgaan

Britse brexitfans mogen op het moment dat hun land uit de EU vertrekt een feest geven op het plein bij het parlement. De autoriteiten in Londen hebben daar in principe groen licht voor gegeven, bericht de BBC. De groep Leave Means Leave (Vertrek Betekent Vertrek) organiseert het evenement op Parliament Square, dat op de avond van 31 januari wordt gehouden. Het Verenigd Koninkrijk verlaat dan naar verwachting om 23.00 uur plaatselijke tijd de EU. <

Doden door ontploffing fabriek

Spaanse reddingswerkers hebben een lichaam gevonden bij de chemische fabriek waar een zware ontploffing plaatsvond. Het dodental is daarmee opgelopen naar twee. Het lichaam lag onder het puin. Het gaat waarschijnlijk om een medewerker. Het andere slachtoffer viel volgens de autoriteiten toen een weggeslingerd stuk metaal kilometers verderop een appartementencomplex raakte. <

Invictus Games over twee jaar in Düsseldorf

De Invictus Games, een sporttoernooi voor militairen die tijdens missies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt, worden over twee jaar gehouden in Duitsland. De stad Düsseldorf is dan gastheer van het evenement. De eerste editie van de Invictus Games was in 2014 in Londen, gevolgd door Orlando (VS, 2016), Toronto (Canada, 2017) en Sydney (Australië, 2018). <

Ook bloem in nieuwe poederbrieven België

De poederbrief die maandag binnenkwam bij het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bevatte bloem. Dat was ook het geval bij een brief die een dag later arriveerde bij het hoofdkantoor van de Socialistische Partij in Brussel. Het onderzoek naar de afzender van de brieven loopt nog, meldt het Openbaar Ministerie in de hoofdstad. <

Twee separatistenleiders Catalonië even vrij

Twee separatistische Catalaanse politici die negen jaar cel hebben gekregen wegens hun rol bij een illegaal referendum in 2017 mogen twee dagen de gevangenis uit. Jordi Cuixart en Jordi Sánchez hebben voor het eerst verlof toegekend gekregen, meldden Spaanse media. De Spaanse wet kent bepaalde veroordeelden, nadat ze een kwart van hun straf hebben uitgezeten, verlofdagen toe. In het geval van Sánchez en Cuixart, beiden leiders van radicale separatistische bewegingen, kan dat per jaar oplopen tot 36 'vrije dagen'. <

beeld anp

Putin: belastingchef kan premier worden

President Putin draagt het hoofd van de federale belastingdienst, Michail Misjoestin, voor als nieuwe premier van het land. Dit berichtte de nieuwszender RT kort nadat Putin bekendgemaakt had dat zijn rechterhand, premier Dmitri Medvedev, een andere topfunctie krijgt. Het parlement stemt naar verwachting vandaag in met de aanstelling. <

Prijs voor Syrische arts die ondergronds werkte

De Syrische kinderarts Amani Ballour, die tussen 2012 en 2018 ondergronds een ziekenhuis in de regio Oost-Ghouta nabij Damascus leidde, is door de Raad van Europa geëerd met de Raoul Wallenbergprijs. De inmiddels naar Turkije gevluchte vrouw ontvangt de tweejaarlijkse prijs vanwege haar moedige optreden in het zwaar gebombardeerde oorlogsgebied. De jonge dertiger redde honderden levens, waaronder die van kinderen die aan chemische wapens waren blootgesteld. <

Koning Jordanië vreest nieuw geweld

Meer chaos en oorlog dreigen in het Midden-Oosten, met gevolgen voor de wereldeconomie en heropleving van terrorisme wereldwijd. Die waarschuwing gaf koning Abdullah van Jordanië woensdag af in een toespraak in het Europees Parlement. De oorlog in Syrië is verre van voorbij en Irak kan terugvallen in een nieuw conflict, sprak het staatshoofd. <

Overvloed aan regen verwacht in Australië

Australië krijgt na maanden van droogte fikse buien te verwerken. Regionaal kan regen zelfs voor overlast zorgen. Wel brengen de buien mogelijk verlichting voor de reusachtige bosbranden die het land teisteren. Een aantal buien trok de afgelopen dagen al over de regio en volgens Weeronline zijn er meer op komst. <

beeld anp

President Iran verwerpt idee nieuwe deal

De Iraanse president Hassan Rohani heeft een voorstel voor een nieuwe 'Trump-deal' voor het oplossen van de ruzie over het atoomakkoord uit 2015 afgewezen. Hij zei dat het een 'vreemd' aanbod was en dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn beloften altijd had verbroken. <

Bitcoin kent goede start van het jaar

De koers van de bitcoin kende een goede jaarstart. Sinds begin deze maand is de cryptomunt al bijna 22 procent in waarde gestegen. Het gaat om de grootste stijging in de eerste twee weken van een jaar sinds 2012. Woensdagavond werd de bitcoin verhandeld voor meer dan 8700 dollar, blijkt uit gegevens van Coinmarketcap dat verschillende beurzen waarop de cryptomunt wordt verhandeld in de gaten houdt. Rond de jaarwisseling was de munt nog minder dan 7200 dollar waard. In het kielzog gingen ook andere crypto's als ether en litecoin in waarde omhoog. <

IAG klaagt bij EU om overheidsredding Flybe

Luchtvaartconcern IAG heeft een klacht ingediend bij de Europese Unie over de redding van luchtvaartmaatschappij Flybe. Het moederbedrijf van onder meer British Airways, Iberia en prijsvechter Vueling meent dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De Britse overheid verstrekte een noodkrediet aan Flybe. Door die lening kan Flybe, dat 75 vliegtuigen heeft en ongeveer tweeduizend man personeel, gewoon blijven draaien. <

'Toezichthouder houdt 25 banken in de gaten'

De Duitse financiële toezichthouder Bafin houdt 25 banken scherp in de gaten, schrijft zakenkrant Handelsblatt op basis van documenten die hij bij de overheid heeft opgevraagd. Bij die banken is een verhoogd risico op witwaspraktijken. Bafin gaat bij die banken de systemen voor het tegengaan en opsporen van witwassen controleren. <

'Recordbedrag voor Europese start-ups'

De investeringen in Europese start-ups zijn vorig jaar naar een nieuwe recordhoogte gestegen. Dat komt vooral doordat de omvang van de investeringen toenam, hoewel het aantal deals terugliep. In Nederland sprong een nieuwe financieringsronde van 250 miljoen euro voor onlinesupermarkt Picnic in het oog. In totaal ging er in Europa 38,7 miljard dollar (34,8 miljard euro) aan durfkapitaal naar start-ups, schrijft accountants- en adviesbureau KPMG in een nieuw rapport. Dat is bijna 40 procent meer dan in 2018. <

Verzekeraar mag geen nummer eisen van klant

Het eisen van een telefoonnummer van particulieren door verzekeraars voor het afsluiten van een verzekering is mogelijk in strijd met de privacywet AVG. Dat heeft de geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald. Een verzekeraar moet daar een goede reden voor hebben en gemak voor het bedrijf is niet voldoende. <

Amazon.nl zet nieuwe stap in Nederland

Webwinkelreus Amazon zet een nieuwe stap in Nederland. Nog dit jaar worden miljoenen fysieke producten geïntroduceerd op Amazon.nl. Bedrijven die hun producten willen aanbieden via Amazon.nl kunnen zich vanaf woensdag laten registreren. Amazon.nl wordt momenteel alleen gebruikt voor de verkoop van e-books. <

beeld anp