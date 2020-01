Adam Schiff leidt proces tegen Trump

Washington

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft de Democratische parlementariër Adam Schiff voorgedragen als hoofdaanklager in het proces in de Senaat waar president Donald Trump voor machtsmisbruik en het tegenwerken van het Congres wordt berecht. Er worden in totaal zeven hoofdaanklagers of 'impeachmentmanagers' ingeschakeld om twee aanklachten tegen Trump door de Senaat te laten behandelen. Ook Jerrold Nadler neemt een leidende positie in. De twee aanklachten worden op woensdag aan de Senaat gepresenteerd. <