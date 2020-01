Hackers hebben woensdag geprobeerd in te breken in de computersystemen van het ziekenhuis in Leeuwarden en het gemeentehuis in Zutphen, kort nadat hackers Maastricht University lam hadden gelegd. Of de nieuwe aanvallen zijn gelukt, is nog onduidelijk.

Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) sloot alle dataverkeer met de buitenwereld af en vormde een crisisteam. Het onderzoek loopt en de patiëntenzorg gaat door. In het ziekenhuis kan wel gecommuniceerd worden. De aanval in Leeuwarden was gericht op de Citrix-servers van het ziekenhuis. Die servers zijn in zeer ernstige mate kwetsbaar, waarschuwde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag, de deur stond wagenwijd open voor kwaadwillenden, aldus het Centrum. Duizenden bedrijven, overheden, instellingen en organisaties zouden gevaar lopen. Zij hebben interne programma's op Citrix-servers staan, zodat werknemers van afstand kunnen inloggen. De gemeente Zutphen, ook aangevallen, zegt dat het meteen op maandag stappen zette om de kans op een inbraak te verkleinen. Op dinsdag is toch een inbraakpoging ontdekt. De servers liggen stil. <









wat is Citrix en hoe werkt het lek?

In ons land staan zo'n zevenhonderd kwetsbare Citrix-servers. Het Nationaal Cyber Security Centrum schat het risico 'qua ernst in op een 9,8 op een schaal van 1 tot en met 10'. Citrix heeft 100 miljoen gebruikers in 400.000 organisaties: ziekenhuizen, bedrijven, overheden, universiteiten. Die zetten hun interne programma's en applicaties op de servers, werknemers loggen centraal in. Cybercriminelen zoeken met man en macht naar kwetsbare systemen met de 'deuren' open. Ze willen meteen het netwerk op en zonder toegangspas, voordeurcodes en controles de kluis in. Moederbedrijf Citrix is mogelijk in maart 2019 aangevallen door Iraanse cyberspionnen. Het bedrijf heeft nog geen reparatie beschikbaar. Het is een race tegen de klok.