Verdachte moord Wiersum blijft vast

Giërmo B., verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald aan het slot van de inleidende zitting in de strafzaak tegen B. De 36-jarige B. was in de periode voor, rond en na de moord de gebruiker van de vluchtauto, zo bleek uit tankgegevens en camerabeelden. In en op die auto zijn bloedspore..

