Krimp refoscholen leidt tot fusie en nieuwe school

De locaties Driestar Lekkerkerk en Revius in Rotterdam-Zevenkamp gaan samen één nieuwe school vormen. De school moet er over ongeveer vijf jaar zijn. De fusieplannen zullen naar verwachting in drie jaar hun beslag krijgen. Dat hebben het Driestar College in Gouda en het Wartburg College in Rotterdam, de twee grote reformatorische scholengemeenschappen in de regio, besloten. Krimpe..

'Dat betekent dat beide scholen op lange termijn niet meer het hoge kwaliteitsonderwijs kunnen behouden dat we nu bieden. Door de locaties samen te voegen, zorgen we ervoor dat dit christelijk onderwijs op reformatorische grondslag voor de regio Zuid-Holland-West ook in de toekomst behouden blijft.’ Volgens zijn evenknie van het Wartburg College, bestuursvoorzitter dr. R. Toes, draagt..

