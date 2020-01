Bouwen aan de Taj Mahal op tienerschool

Wie een vleugel van het openbare Gemini College in Ridderkerk betreedt, heeft tijd nodig om alles in zich op te nemen. Vroeger waren dit twee leslokalen met tafeltjes waarachter de leerlingen strak in het gelid zaten. Nu staan er een paar (werk)tafels waarachter plukjes tieners op hun laptop aan het werk zijn. Anderen bouwen met Legoblokjes de Taj Mahal na, terwijl even ..

In de hoek bij de ramen staan een bank en een comfortabele fauteuil die de leerkrachten gebruiken in de pauzes of als ze even willen overleggen. De leerkracht die deze dag werkt, buigt zich over een leerling achter haar Chromebook om de opzet van een werkstuk te bespreken. Op een langgerekt whiteboard staan alle taken en activiteiten waarmee de leerlingen zich deze dag bezighouden.

